Численность кудрявого пеликана увеличивается на юге Тюменской области

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Кудрявый пеликан в новом переиздании Красной книги Тюменской области разместится в категории восстанавливающих свою численность видов. Исследования по этому поводу провели ученые ТюмГУ.

"Кудрявый пеликан был занесен в 2004 году в Красную книгу Тюменской области в третью категорию, редкий вид, – пояснила доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос. – За эти годы его численность увеличилась. Птицы наблюдаются на озерах, среди болот, в полете над открытыми ландшафтами по всему югу Тюменской области. Пеликаны довольно подвижны как в гнездовой, так и в послегнездовой периоды".

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, в ходе проведенных экспедиционных исследований кудрявые пеликаны отмечены на территориях Армизонского, Бердюжского и Ишимского районов. Самое большое скопление кудрявых пеликанов, отдыхающих на песчаных отмелях и сплавинах, было отмечено на ключевой орнитологической территории Тюменской области "Озеро Сиверга" (Казанский район) – 52 птицы. Информацию о редких видах птиц орнитологи ТюмГУ получили в ходе проведения мониторинга за состоянием сообществ птиц в период 2013–2017 годов и во время орнитологических экспедиций в рамках проекта РФФИ "Оценка состояния биоразнообразия и механизмов устойчивости сообществ птиц в трансграничных угодьях России и Казахстана на территории Западной Сибири".

Как пояснила Мария Лупинос, трансграничные угодья, расположенные с обеих сторон вдоль границы Тюменской области и Казахстана, принадлежат к единому природному комплексу – лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины. Сочетание климатических, ландшафтных и гидрологических условий создают здесь уникальные условия для птиц как во время их гнездования, так и во время миграций.