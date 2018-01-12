12 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в малом зале администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 5 этаж) начнется пресс-конференция главы Тюменского муниципального района Светланы Ивановой, посвященная 95-летию района.
В Тюмени в 14 часов в пресс-центре Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) в режиме видеоконференцсвязи начнется заседание круглого стола "Детские и юношеские СМИ".
В Тюмени в 15 часов в прокуратуре Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31, актовый зал) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню работников прокуратуры.
В Тюмени на ВГТРК "Регион-Тюмень" и в студии радиостанции "Ребячья республика" пройдет третий модуль "Радио" образовательного проекта "Медиастрана".
В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет и 15-16 лет.
В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию.
Этот день в истории:
1529 - Карл V издал указ о том, чтобы мавры Гранады оставили свои отдельные кварталы и жили в центре городов.
1700 – согласно петровскому указу, в России впервые праздновался в этот день Новый год. Ранее новогодний праздник у нас отмечался в марте.
1703 – вышла в свет первая русская печатная газета "Ведомости".
1722 - Петр I учредил новый государственый орган - прокуратуру. Первым генеральным прокурором России стал Павел Ягужинский. С 1996 отмечается в России как День работника прокуратуры.
1772 – родился знаменитый русский реформатор Михаил Сперанский.
1868 - в Петербурге основано Русское химическое общество.
1876 – родился американский писатель-романтик Джек Лондон.
1898 - торжественно открыта телефонная связь между Петербургом и Москвой.
1913 – в этот день Иосиф Джугашвили впервые использовал псевдоним Сталин.
1932 - Хэтти Карауэй из Арканзаса стала первой женщиной, избранной в сенат США.
1936 – родился латышский композитор Раймонд Паулс, автор множества популярных песен 70-80-х годов прошлого века, исполняемых лучшими эстрадными певцами СССР.
1936 – в Советском Союзе основано спортивное общество "Локомотив".
1942 – в авиакатастрофе погиб советский авиаконструктор Владимир Петляков, создатель бомбардировщиков серии "Пе".
1943 – войска Красной Армии начали операцию "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. Хотя полностью снять блокаду не удалось, но был проделан сухопутный "коридор", связывающий город с "Большой землей".
1945 – началась Висло-Одерская операция Красной Армии. Планировалось начать ее позже, но пришлось спасать англо-американских союзников в Арденнах, которые оказались в тяжелом положении после контрудара немецкой армии.
1949 – родился японский писатель Харуки Мураками.
1969 - вышел первый альбом Led Zeppelin, записанный в октябре предыдущего года.
1976 – умерла английская писательница Агата Кристи.
1989 – в СССР началась перепись населения – последняя в истории этой страны.
1996 – в составе миротворческих сил в Боснии появились российские солдаты.
1999 - баскетболист Майкл Джордан объявил о решении завершить профессиональную карьеру.
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