up

12.01.2018 пятница

USD 56,9957

EUR 68,0586

В Тюмени -18..-20 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В московских аэропортах отменили более пятнадцати рейсов

15:43 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
РИА Новости / Кирилл Каллиников

Более 15 рейсов отменены и 28 задержаны в аэропортах Москвы 11 января, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 12 часов 20 минут мск в аэропорту "Домодедово" отменены 15 рейсов и еще 11 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 14 рейсов, во "Внуково" отменен один рейс и задержаны еще три. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет. Причины отмены и задержки рейсов не указываются. 

Ранее в четверг в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что снегопад, начавшийся в Москве утром в четверг, будет идти с перерывами, но до самого утра пятницы, он принесет в столичный регион до трех сантиметров снега.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:05 Шестидесятимиллионную тонну нефти добыли на востоке Уватского проекта Тюменской области
17:54 12 января - события дня
17:43 Тюменьстат изучит доходы жителей региона
17:32 Тюменская область увеличит финансирование на чистую воду
17:21 Сильнейших лингвистов среди школьников выявят на олимпиаде
17:10 HeadHunter выяснил, кто может работать удаленно с любого пляжа мира
17:00 СИБУР помог тобольскому лечебно-реабилитационному центру "Надежда" Фото
16:49 В 2017 году тюменцы активно создавали семьи
16:38 Капусту из Польши уничтожили в Тюмени
16:27 ТИУ запустил первую открытую региональную сеть Интернета вещей
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область обновит автопарк учреждений социальной сферы

Тюменская программа "Расширяя горизонты" продлена до 2020 года

Владимир Якушев распорядился оказать помощь жильцам горевшего в Тюмени дома

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Шестидесятимиллионную тонну нефти добыли на востоке Уватского проекта Тюменской области

Ямал представит достижения агрокомплекса на "Зеленой неделе" в Германии

В Армизонском районе состоялась ярмарка учебных мест

Общество

12 января - события дня

Тюменьстат изучит доходы жителей региона

Тюменская область увеличит финансирование на чистую воду

Спорт

Евгений Гараничев объяснил свои результаты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Рыбаки сразятся за Кубок Тюменской области

В Тюмени стартует первый этап детской лиги дзюдо

Происшествия

На Ямале подросток в поисках спиртного напал с ножом на пенсионерку

В Тюмени идет проверка по факту смерти пожилого мужчины в поликлинике

В Нижневартовском районе задержали подозреваемого в грабеже
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+