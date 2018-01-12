В московских аэропортах отменили более пятнадцати рейсов

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Более 15 рейсов отменены и 28 задержаны в аэропортах Москвы 11 января, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 12 часов 20 минут мск в аэропорту "Домодедово" отменены 15 рейсов и еще 11 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 14 рейсов, во "Внуково" отменен один рейс и задержаны еще три. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет. Причины отмены и задержки рейсов не указываются.

Ранее в четверг в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что снегопад, начавшийся в Москве утром в четверг, будет идти с перерывами, но до самого утра пятницы, он принесет в столичный регион до трех сантиметров снега.