up

13.01.2018 суббота

USD 56,6019

EUR 68,2562

В Тюмени -27..-29 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

13 января - события дня

17:54 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо. 

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по лыжным гонкам и первенство области по спортивному ориентированию.

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется концерт Тюменского филармонического оркестра "Старый Новый год с Иоганном Штраусом". 

Этот день в истории:

1610 - Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера, который назвал Каллисто.

1810 - начал работу Государственный совет, созданный по проекту Михаила Сперанского.

1869 - в России впервые открыта подписка через почту на периодические издания.

1874 - в России вступил в силу новый воинский устав.

1906 - умер Александр Попов, русский электротехник и физик, один из изобретателей радио.

1931 - родился один из лучших мастеров советского детектива Аркадий Вайнер.

1933 - в Советском Союзе открылось авиационное техническое бюро Сергея Ильюшина.

1945 - началась Восточно-Прусская операция Красной Армии.

1964 - начался первый официальный визит в СССР вождя кубинской революции Фиделя Кастро.

1987 - умер советский актер Игорь Ильинский.

1990 - в Баку азербайджанские националисты начали погромы армян.

2000 - Билл Гейтс покинул пост главы компании "Майкрософт".

2001 - землетрясение в Сальвадоре.

2007 - в Донском монастыре (Москва) захоронены останки генерала Каппеля.

2012 - круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находились 4 тыс. 234 человека, потерпел крушение у берегов Италии. Погибли 30 человек, двое пропали без вести.

День российской печати отмечается каждый год 13 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:24 Тюменские молодежные театры сыграли новогодние спектакли в Москве
19:09 Агентство инфраструктурного развития Тюменской области возглавила Ольга Романец
18:53 Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником Фото
18:47 Валентин Сидорин: молодежная пресса имеет большое значение для подготовки будущих журналистов
18:05 Неравнодушные тюменцы продолжают нести вещи для погорельцев
17:54 13 января - события дня
17:43 В Нефтеюганске пьяный водитель выстрелил в полицейского из ракетницы
17:32 Тюменский фестиваль пельменей готов побить рекорд
17:21 В России появятся "Заслуженные журналисты"
17:10 Социологи подсчитали расходы россиян на Новый год
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником

Губернатор подписал распоряжение о матпомощи жильцам дома на улице Олимпийской

Губернатор поздравил работников и ветеранов прокуратуры Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Инвестпроекты дадут Тюменскому району еще триста рабочих мест

В Тюменском районе продолжают ремонтировать дороги

"ЗапСибНефтехим" заключил сто тридцать контрактов на поставку стройматериалов

Общество

Тюменские молодежные театры сыграли новогодние спектакли в Москве

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области возглавила Ольга Романец

Валентин Сидорин: молодежная пресса имеет большое значение для подготовки будущих журналистов

Спорт

Слезами счастья завершился хоккейный турнир "Сладкоежка" в Тюмени

Тюменцы будут сдавать нормы ГТО по новым правилам

Навстречу спорту: почему биатлон любит азартных и как воспитать чемпионов?

Происшествия

В Нефтеюганске пьяный водитель выстрелил в полицейского из ракетницы

Похититель труб пойдет под суд в Уватском районе

Полицейские Тюменского района изъяли амфетамин
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+