14 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в акватории озера Янтык начнется Кубок Тюменской области по рыболовному спорту.

В Тюмени в 10 часов в СК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо.

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по лыжным гонкам и первенство области по спортивному ориентированию.

В Тюмени в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется первый этап Лиги дзюдо Тюменской области.

Этот день в истории:

1119 - в день святого Илария основан орден Тамплиеров.

1814 - в Санкт-Петербурге открылась первая в стране публичная библиотека. Сейчас она называется Российская государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина.

1827 - родился выдающийся российский путешественник, географ, статистик, глава Русского географического общества Петр Семенов Тян-Шанский. Им была впервые обследована и описана горная система Тянь-Шань.

1833 - умер преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых в русской православной церкви святых.

1867 - умер на 88 году жизни Жан Огюст Доминик Энгр, блестящий французский художник-портретист. Причиной его смерти стала простуда - он вышел с непокрытой головой проводить до кареты позировавшую ему женщину.

1897 - умер русский историк и публицист Константин Бестужев-Рюмин. Будучи племянником декабриста Михаила Бестужева-Ромина, он совершенно не придерживался взглядов своего революционного дяди. Константин Николаевич был учителем истории у будущего императора Александра III, академиком, ректором Петербургского университета.

1898 - умер Льюис Кэррол, английский писатель и математик. Прославился своими книгами о похождениях Алисы. Кроме того, он был одним из первых английских фотохудожников.

1941 - родилась знаменитая американская актриса, одна из самых ярких звезд Голливуда Фэй Данауэй.

1948 - родился великий советский хоккеист Валерий Харламов.

1953 - первым президентом Югославии избран Иосип Броз Тито. До этого он занимал пост премьер-министра этой страны.

1963 - открылась Антарктическая научная станция "Молодежная".

1966 - умер главный конструктор Советского Союза академик Сергей Королев.

1969 - в космос отправился советский космический корабль "Союз-4", а на следующий день - "Союз-5". Впервые пилотируемые космические корабли произвели стыковку на орбите. Впервые был осуществлен переход космонавтов из одного корабля в другой.

1969 - в Сан-Франциско прошел ставшим последним в их истории концерт группы The Sex Pistols.

1986 - в свой первый рейс вышел четвертый советский атомный ледокол "Россия".

1989 - записаны первые песни популярной в России группы "Любэ".

1989 - Пол Маккартни записал альбом Back in the USSR, выпущенный только в Советском Союзе.

1991 - премьер-министром СССР утвержден будущий член ГКЧП Валентин Павлов.

2005 - космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан.