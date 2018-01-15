15 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется открытие выставки "Штрихи к истории Союза журналистов Тюменской области".
В Тюмени в предприятиях общественного питания стартует ежегодный фестиваль пельменей.
В Тюмени в индустриальном университете стартует межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников "Менделеев".
В Тюмени продолжается благотворительная акция "Новый год для всех!".
Этот день в истории:
1370 - этот день считается датой основания в Москве Симонова монастыря.
1622 - день рождения величайшего в мире комедиографа Жана Батиста Поклена, известного под псевдонимом Мольер.
1725 - родился выдающийся российский полководец Петр Румянцев-Задунайский.
1759 - открылся один из самых крупных в мире музеев - Британский музей. Он возник на базе частной коллекции сэра Чарльза Слоуна, переданной владельцем государству.
1790 - родился российский поэт, писатель и дипломат Александр Грибоедов.
1797 - лондонец Джон Этерингтон вышел на улицу в новом головном уборе - цилиндре.
1818 - умер Матвей Платов, атаман казачьего Войска Донского, герой Отечественной войны 1812 года.
1878 - впервые телефон был использован для спасения людей, когда 20 врачей были вызваны для оказания срочной медицинской помощи пострадавшим в железнодорожной катастрофе у американского городка Тарифвиль (шт. Коннектикут).
1890 - в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Петра Чайковского "Спящая красавица".
1892 - правила игры в баскетбол впервые напечатаны в университетской газете Triangle города Спрингфилд (шт. Массачуссетс).
1897 - в России ввели золотое обращение. Появились золотые монеты - империал и полуимпериал, на золото обменивались и остальные денежные знаки. Рубль стал самой твердой валютой мира.
1898 - в Италии создан один из самых титулованных в мире футбольных клубов "Милан".
1919 - после провала вооруженного восстания в Берлине убиты руководители германской компартии, деятели международного коммунистического движения Карл Либкнехт и Роза Люксембург.
1920 - начало триумфального шествия джаза по Европе. В Германии в продажу поступила первая пластинка под названием Tiger Rag, рядом с которой указывалось, что это джаз.
1943 - завершилось строительство здания Пентагона - комплекса, где размещается министерство обороны США. Свое название он получил от формы строения - в виде огромного пятиугольника.
1958 - умер советский драматург-сатирик Евгений Шварц.
1962 - произведен первый подземный взрыв на полигоне под Семипалатинском.
1970 - в Художественной галерее Лондона открылась выставка литографий и рисунков Джона Леннона. На следующий день полиция закрыла выставку за оскорбление нравов, так как большинство работ было эротического содержания.
1971 - в Египте вступила в строй Асуанская плотина, построенная при помощи советских специалистов.
1974 - введен в строй Череповецкий химический комбинат - один из крупнейших в России.
2000 - в Белграде убит лидер сербских националистов, депутат югославского парламента Желко Ражнатович, известный по прозвищу Аркан.
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