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15 января - события дня

18:00 14 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется открытие выставки "Штрихи к истории Союза журналистов Тюменской области". 

В Тюмени в предприятиях общественного питания стартует ежегодный фестиваль пельменей.

В Тюмени в индустриальном университете стартует межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников "Менделеев".

В Тюмени продолжается благотворительная акция "Новый год для всех!".

Этот день в истории:

1370 - этот день считается датой основания в Москве Симонова монастыря.

1622 - день рождения величайшего в мире комедиографа Жана Батиста Поклена, известного под псевдонимом Мольер.

1725 - родился выдающийся российский полководец Петр Румянцев-Задунайский.

1759 - открылся один из самых крупных в мире музеев - Британский музей. Он возник на базе частной коллекции сэра Чарльза Слоуна, переданной владельцем государству.

1790 - родился российский поэт, писатель и дипломат Александр Грибоедов.

1797 - лондонец Джон Этерингтон вышел на улицу в новом головном уборе - цилиндре.

1818 - умер Матвей Платов, атаман казачьего Войска Донского, герой Отечественной войны 1812 года.

1878 - впервые телефон был использован для спасения людей, когда 20 врачей были вызваны для оказания срочной медицинской помощи пострадавшим в железнодорожной катастрофе у американского городка Тарифвиль (шт. Коннектикут).

1890 - в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Петра Чайковского "Спящая красавица".

1892 - правила игры в баскетбол впервые напечатаны в университетской газете Triangle города Спрингфилд (шт. Массачуссетс).

1897 - в России ввели золотое обращение. Появились золотые монеты - империал и полуимпериал, на золото обменивались и остальные денежные знаки. Рубль стал самой твердой валютой мира.

1898 - в Италии создан один из самых титулованных в мире футбольных клубов "Милан".

1919 - после провала вооруженного восстания в Берлине убиты руководители германской компартии, деятели международного коммунистического движения Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

1920 - начало триумфального шествия джаза по Европе. В Германии в продажу поступила первая пластинка под названием Tiger Rag, рядом с которой указывалось, что это джаз.

1943 - завершилось строительство здания Пентагона - комплекса, где размещается министерство обороны США. Свое название он получил от формы строения - в виде огромного пятиугольника.

1958 - умер советский драматург-сатирик Евгений Шварц.

1962 - произведен первый подземный взрыв на полигоне под Семипалатинском.

1970 - в Художественной галерее Лондона открылась выставка литографий и рисунков Джона Леннона. На следующий день полиция закрыла выставку за оскорбление нравов, так как большинство работ было эротического содержания.

1971 - в Египте вступила в строй Асуанская плотина, построенная при помощи советских специалистов.

1974 - введен в строй Череповецкий химический комбинат - один из крупнейших в России.

2000 - в Белграде убит лидер сербских националистов, депутат югославского парламента Желко Ражнатович, известный по прозвищу Аркан.

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