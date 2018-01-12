Минстрой РФ заявил о снижении ставки по ипотеке для семей с детьми

фото rieltor-ask.ru

Снижение ставки по ипотеке до шести процентов допустили в Министерстве строительства РФ. О пересмотре программы ипотеки с господдержкой для семей с детьми заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Для семей, в которых второй, третий ребенок появились с 1 января 2018 года, льготная ставка составит 6%. Более высокий процент субсидируется государством. Государственная программа поддержки действует до 2022 года, но если до этого времени ипотечные ставки и на рынке снизятся до 6 процентов, то программа может быть пересмотрена досрочно, отметил министр.

"Мы видим, что снижается уровень инфляции, ключевая процентная ставка центробанка. Не исключаем, что по завершению этой программы ипотечные ставки снизятся ниже шести процентов, - прокомментировал Михаил Мень. - На рынке сложилась хорошая тенденция по ипотечному кредитованию, ипотека становится драйвером как строительной отрасли, так и экономики в целом".

Добавим, программа субсидирования льготной ставки в 6% годовых с 1 января 2018 года для семей с двумя или тремя детьми разработана по поручению президента страны Владимира Путина.