Тюменские ребята отправятся в лыжный поход по Свердловской области

Фото из официальной группы ВК "ВПО «КРЕЧЕТ» и всё что с ним связано"

Тюменский ВПО "Кречет" проведет лыжный поход в Свердловской области. Сейчас участники активно готовятся к марш-броску, который состоится с 3 по 4 февраля.

Лыжный поход стартует от станции Бахметское Тугулымского района Свердловской области и закончится в молодежном центре в селе Ошкуково, где ребятам организуют ночевку. Общий маршрут составит 30-35 километров.

Принять участие в походе могут все, кто имеет медицинский допуск к данной экспедиции, деньги для проезда на электричке, а также разрешение от родителей.

Как сообщает газета "Тюменская область сегодня", получить контактную информацию и более подробно узнать о лыжном походе можно в официальной группе отряда "ВКонтакте".