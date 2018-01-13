Олимпиады по физике и литературе пройдут в Тюмени

Фото департамента образования и науки ТО.

Тюменские школьники поборются за победу на региональном этапе всероссийской олимпиады. Победители представят область на заключительном туре.

Ребята уже продемонстрировали знания права, французского и татарского языков, татарской литературы. На следующей неделе Тюмень принимает отличников по литературе, искусству, физике, русскому языку и экономике.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, на региональный этап прошло рекордное количество участников – более 1 тыс. 150 ребят. Все они – победители муниципальных туров.

Добавим, что олимпиадный марафон, как и единый государственный экзамен, проходит во всех регионах страны по единому расписанию и продлится до 22 февраля. Завершат его как раз иностранные языки, пишет "Мегатюмень".