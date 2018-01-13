В Тихом океане выловили редчайший вид акул

Фото: ribalych.ru

Пять особей редчайшего вида "акул-гадюк" выловили в водах Тихого океана представители Тайваньского научно-исследовательского института рыболовства. ​Эти акулы были открыты в 80-х годах прошлого века, а впервые описаны в 1990 году. С тех пор они лишь несколько раз попадались ученым, поэтому остаются плохо изученными, пишет Интерфакс.

"Акулы-гадюки" обитают в северо-западной части океана, днем предпочитают держаться на глубине от 270 до 360 м, а ночью поднимаются к поверхности воды. Размеры Trigonognathus kabeyai достигают 54 см и 0,75 кг.

Отмечается, что этот вид рыб вряд ли представляет угрозу для человека — их рацион питания состоит из ракообразных и костных рыб.