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На Урале под завалами заброшенной котельной обнаружили тела погибших

10:58 13 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: chelspasatel.ru

Тела двоих погибших, предположительно мужчины и женщины, нашли под завалами заброшенного здания котельной, в поселке Бажово Челябинской области.

По предварительной версии, они разбирали металлический каркас на металлолом. Конструкция рухнула и произошел обвал крыши и верхних перекрытий. Завал составил около 300-400 кв м, а глубина 2,5 м, сообщается на сайте Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Кинологические расчеты указали место предположительного нахождения тел погибших, после чего начались раскопки. Тела были извлечены и переданы сотрудникам полиции. На данный момент работы продолжаются, собаки обозначили еще один сектор, который отрабатывается.

На месте происшествия задействованы мобильный отряд Поисково-спасательной службы Челябинской области, специализированная пожарно-спасательная часть, региональные подразделения МЧС, сотрудники полиции.

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