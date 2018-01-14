Самую красивую невесту выберут в Тюмени

фото: Фестиваль невест Тюмени/России

В Тюмени принимаются заявки на всероссийский конкурс "Фестиваль невест 2018". Основная цель состязаний, как подчеркивают организаторы, укрепление института брака.

Участвовать в конкурсе могут девушки, которые вышли замуж в 2017 году. Ограничений по возрасту нет, пишет газета "Тюменская область сегодня".

Финальное состязание состоится 15 мая 2018 года в Новосибирске, где девушки поборются за звание "Бриллиантовой невесты". Отправить заявку с указанием своего города нужно до 28 января.

Получить более подробную информацию о проведении конкурсного фестиваля можно в официальной группе "ВКонтакте".