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Палеонтологи из России открыли новый вид динозавров

16:53 13 января 2018 | mobile | | print версия для печати
РИА Новости

Палеонтологи Санкт-Петербургского и Томского госуниверситетов описали ранее неизвестный науке вид древних ящеров, который обитал на Земле 120 млн лет назад. Ученые назвали нового российского динозавра сибиротитаном за его крупный размер и особое строение костей, пишет Интерфакс.

Животное стало вторым завроподом, получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии. Описать нового ящера ученым помогли зубы, позвонки и крестец длиной около полуметра, найденные в разные годы у села Шестаково Кемеровской области - на одном из самых знаменитых российских местонахождений динозавров. Чтобы заполучить окаменелости, палеонтологам пришлось буквально выколачивать их из твердого песчаника шестаковского яра на берегу реки Кия.

Сибиротитан принадлежит к группе гигантских динозавров, которые называются завроподами. Как отмечают исследователи, он был не самым большим представителем своей группы: имел массивный длинный хвост и вытянутую шею, весил приблизительно 10 тонн, а его длина от головы до кончика хвоста составляла около 12 м. Питался четырехногий сибиротитан растениями и из-за внушительного размера редко подвергался нападениям хищников. В настоящее время ископаемые хранятся в Томском госуниверситете.

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