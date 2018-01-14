В Тюменской области продолжается работа по ликвидации аварийных участков дорог

фото: Росавтодор

В Тюменской агломерации в 2018 году продолжится реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Напомним, в рамках первого года реализации проекта в Тюмени и Тюменском районе были приведены в нормативное состояние 267 дорожных объектов общей протяженностью 242,3 км. Количество аварийно-опасных участков за год сократилось со 107 до 43, что превышает средние общероссийские показатели.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта планируется выполнить работы на 181 объекте с протяженностью ремонта 164,8 км и протяженностью реконструкции 5,9 км. На выполнение этих работ Тюменской области будут выделены средства из федерального бюджета в размере 765 млн рублей. В соответствии с условиями проекта, аналогичную сумму внесет и бюджет области.

Среди объектов, вошедших в план работ 2018 года, - реконструкция автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, ремонт дороги Тюмень – Горьковка и обхода города Тюмени, подъездов к Тураево, Салаирке, Луговому и другие.