Экологи просят тюменцев сдать старые фломастеры

Экологи просят тюменцев сдать старые фломастеры. Фото: ИА "Тюменская линия"

Российское предприятие по переработке пластика "Гринпласт" в рамках эксперимента собирает на переработку использованные фломастеры. Об этом рассказала руководитель эко-движения "Зеленый хоровод" Юлия Кондинкина.

Тюменцы могут сдать ненужные фломастеры вместе с пластиковыми крышками в рамках седьмого общегородского сбора, который состоится 20 января.

К переработке принимаются только старые фломастеры в пластиковых корпусах. Металлические инструменты для рисования, увы, не подойдут. Также тюменцы могут стать в плотных пакетах или картонных коробках любые крышки от пластиковых бутылок и батарейки.

Сбор состоится в субботу, 20 января, с 12 до 17 часов по адресу ул. Московский тракт, 133, пишет "Вслух.ру".