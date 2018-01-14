Канал Travel Channel обещает оригинальные подарки авторам лучших летних фотографий

Конкурс летних фотографий. Фото: ИА Тюменская линия

Развлекательный канал о путешествиях с вещанием в 160 странах Travel Channel запускает новый конкурс для жителей Тюмени и Тюменской области.

Для участия жителю региона и областной столицы нужно опубликовать в своем instagram-профиле одну фотографию с летнего отдыха используя хештег TravelChannelВспомнимЛето. Участвовать могут люди от 18 лет, профиль в instagram должен быть открыт.

Победители конкурса получат ценные призы: оригинальные рюкзаки для путешествий c сувенирами внутри. Старт конкурса назначен на 15 января, участие в нем бесплатное, пишет "Мой портал".