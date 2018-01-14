Завершился отбор номинантов на премию "Оскар"

t-l.ru

Американская академия киноискусств завершила голосование по отбору фильмов-номинантов на премию "Оскар", пишет РИА Новости.

Номинантов во всех категориях "Оскара" объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля. Имена лауреатов станут известны на 90-й церемонии вручения "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории "лучший фильм на иностранном языке" были приняты ленты от 92 стран, девять из них, в том числе российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, ранее были отобраны к конкурсу.