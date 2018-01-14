Видеоролики о своих школах сняли тюменские подростки

фото из официальной группы ВК "МЕДИАСТРАНА"

Тюменские ребята снимают видеоролики о своих школах. В регионе стартовал образовательный проект #Медиастрана.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, проект продлится по апрель 2018. В нем участвуют более 240 школьников из всех муниципалитетов региона. Ребята уже посетили образовательные модули по интернет-, теле- и радиожурналистике. В феврале юнкоров ждет образовательный блок, посвященный печати, а в марте – связям с общественностью. В апреле ребята станут участниками первого областного фестиваля школьных СМИ, где смогут продемонстрировать все, чему научились в течение года.

Посмотреть работы ребят и поддержать их лайками можно в группе "Медиастрана" Вконтакте, пишет "КП-Тюмень".