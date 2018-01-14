Морозы помешали тюменским экологам собрать пластик

Тюменская зима. Фото: портал "Тюмень-Наш дом"

Традиционный экодень перенесен. Об этом сообщили организаторы - добровольческий проект "Круговорот".

"Мы не хотим героически мерзнуть на точках и морозить вас, поэтому приняли решение перенести январский экологический день с 13 на 20 января", - пишут волонтеры.

20 января на всех точках акции будут принимать все виды вторсырья. Можно будет сдать твердый пластик, полиэтиленовые пакеты, макулатуру, стекло, металлолом, бытовую технику, текстиль и хорошую обувь.

Известно и расписание работы площадок. У ТРЦ "Фаворит" раздельнособирающих будут ждать с 11 до 12 часов на улице Малыгина, 51.

Также 20 января станет датой следующего общегородского сбора пластиковых крышек. крышки собирают участники экологического движения "Зеленый хоровод" по адресу ул. Московский тракт, 133, пишет "Вслух.ру".