up

14.01.2018 воскресенье

USD 56,6019

EUR 68,2562

В Тюмени -20..-22 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Морозы помешали тюменским экологам собрать пластик

19:37 13 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменская зима. Фото: портал "Тюмень-Наш дом"

Традиционный экодень перенесен. Об этом сообщили организаторы - добровольческий проект "Круговорот". 

"Мы не хотим героически мерзнуть на точках и морозить вас, поэтому приняли решение перенести январский экологический день с 13 на 20 января", - пишут волонтеры.

 20 января на всех точках акции будут принимать все виды вторсырья. Можно будет сдать твердый пластик, полиэтиленовые пакеты, макулатуру, стекло, металлолом, бытовую технику, текстиль и хорошую обувь.

Известно и расписание работы площадок. У ТРЦ "Фаворит" раздельнособирающих будут ждать с 11 до 12 часов на улице Малыгина, 51.

Также 20 января станет датой следующего общегородского сбора пластиковых крышек. крышки собирают участники экологического движения "Зеленый хоровод" по адресу ул. Московский тракт, 133, пишет "Вслух.ру". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:24 Первая аптека открыта в Нариманова
19:37 Морозы помешали тюменским экологам собрать пластик
18:01 Тюменским школьникам рассказали о подвигах героев-земляков
18:00 14 января - события дня
17:50 ФК "Тюмень" приступил к тренировкам
17:29 Видеоролики о своих школах сняли тюменские подростки
16:53 Палеонтологи из России открыли новый вид динозавров
16:16 Канал Travel Channel обещает оригинальные подарки авторам лучших летних фотографий
15:51 Завершился отбор номинантов на премию "Оскар"
15:24 Экологи просят тюменцев сдать старые фломастеры
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поблагодарил прессу за конструктивный диалог и вклад в развитие региона

Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником

Губернатор подписал распоряжение о матпомощи жильцам дома на улице Олимпийской

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Тюменский КРиММ расширяет географию продаж

Инвестпроекты дадут Тюменскому району еще триста рабочих мест

В Тюменском районе продолжают ремонтировать дороги

Общество

Первая аптека открыта в Нариманова

Морозы помешали тюменским экологам собрать пластик

Тюменским школьникам рассказали о подвигах героев-земляков

Спорт

ФК "Тюмень" приступил к тренировкам

Сборная России выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Слезами счастья завершился хоккейный турнир "Сладкоежка" в Тюмени

Происшествия

На Урале под завалами заброшенной котельной обнаружили тела погибших

В Тюменском районе закрыли незаконную ледовую переправу

В Нефтеюганске пьяный водитель выстрелил в полицейского из ракетницы

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+