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Первая аптека открыта в Нариманова

20:24 13 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Первая аптека открыта в Нариманова. Фото: ИА "Тюменская линия"

Единственная на два населенных пункта аптека открыта Нариманова, ее услугами могут воспользоваться и жители Салаирки. До этого жители двух сел ездили за лекарствами в Новотарманский. 

"Ура!" – написали в своих комментариях жители села, когда лично глава Наримановского муниципального образования Владислав Камыш разместил сообщение об открытии аптеки в группе администрации в социальной сети ВКонтакте.

Режим работы аптеки устроил жителей, сообщает "АиФ – Западная Сибирь"

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