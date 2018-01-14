Первая аптека открыта в Нариманова

Первая аптека открыта в Нариманова. Фото: ИА "Тюменская линия"

Единственная на два населенных пункта аптека открыта Нариманова, ее услугами могут воспользоваться и жители Салаирки. До этого жители двух сел ездили за лекарствами в Новотарманский.

"Ура!" – написали в своих комментариях жители села, когда лично глава Наримановского муниципального образования Владислав Камыш разместил сообщение об открытии аптеки в группе администрации в социальной сети ВКонтакте.

Режим работы аптеки устроил жителей, сообщает "АиФ – Западная Сибирь"