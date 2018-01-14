Благотворительный телевизионный проект стартовал в регионе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени стартовал благотворительный телевизионный проект "День рождения Зебры". Дети, пострадавшие в ДТП, получат сертификаты на отдых и подарки, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В проекте ежегодно принимают участие депутаты, представители правительства Тюменской области, предприятий, организаций, страховых компаний, общественных организаций.

Дети, получившие травмы в дорожных авариях получат от благотворителей сертификаты на лечение и отдых в оздоровительных учреждениях области, а также подарки, о которых мечтали: игрушки, планшетные компьютеры, сертификаты в тренажерные и танцевальные залы.

Организаторами благотворительного проекта на протяжении многих лет выступают Госавтоинспекция Тюменской области и государственная телерадиокомпания "Регион-Тюмень".

Организациям, желающим принять участие в благотворительном проекте, а также родителям детей, которым требуется поддержка, просьба обратиться в ГИБДД по Тюменской области по телефону 794-555.