Известный тюменский фермер расширил производство

фото: ИА "Тюменская линия"

Динар Галиев – один из самых известных фермеров Тюменского района. В его хозяйстве содержатся 110 голов крупного рогатого скота и 2 тысячи птицы.

Весной предприниматель планирует увеличить птичье поголовье - год назад у него насчитывалось 7 тысяч кур, индюшек, гусей, перепелов и цесарок. Основную ставку Динар хочет сделать на гусей.

В этом году приобрел он приобрел крупно рогатый скот Герефордской породы. Ферм у Галиева теперь две, пишет "АиФ – Западная Сибирь".