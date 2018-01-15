Тюменских красавиц приглашают на кастинг

Фото из официальной группы "Конкурс красоты "Мисс Тюмень"

Стартовал прием заявок на конкурс "Мисс Тюмень 2018". Кастинг пройдет в апреле, а финал запланирован на конец июня.

Правила для участниц: возраст от 16 до 30 лет, рост - выше 160 см. Участие бесплатное. В первую неделю кастинга для участниц будет организован специальный мастер-класс по дефиле от приглашенной модели мирового уровня.

Финал конкурса состоится 20 июня 2018 года. Победительница получит возможность выйти на всероссийские и международные конкурсы, а также получить контракт с известным модельным агентством.

Более подробную информацию можно получить в группе конкурса "ВКонтакте"