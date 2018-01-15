Школьников приглашают в тюменский центр профориентации

Служба занятости, фото - trud.admtyumen.ru

В тюменском центре профориентации пройдет День семьи. Школьников и их родителей приглашают на встречу 20 января.

Такой формат знакомства с профессиями полезен тем, что охватывает не только подростков, но и их родителей, считают специалисты.

Напомним, что День семьи проводится каждую третью субботу месяца, пишет "Мегатюмень".