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Сборник комиксов "Черное молоко" выпустят в Тюмени

19:26 14 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы "SPACE COW. Магазин комиксов (Тюмень)"

Издатели тюменского сборника рисованных историй Black Milk, выпустившие в конце декабря 2017 года четвертый номер фанзина, объявили о скором разделении любительских и профессиональных работ в журнале. Речь идет о запуске нового сборника, в который войдут самые интересные и качественные работы, прошедшие тщательный отбор.

Профессиональный сборник тюменских комиксов получит имя "Черное молоко", рассказал "Вслух.ру" художник-иллюстратор, один из издателей фанзина Виталий Лазаренко.

"Черное молоко" будет печататься в "приличной типографии" в одном из крупных городов России, не исключено, что тюменские комиксы напечатают в Санкт-Петербурге, отметил он. Распространяться журнал будет через партнерские сети тюменской лавки комиксов Space Cow во многих крупных книжных и специализированных комикс-магазинах страны.

"Мы по-прежнему планируем выпускать Black Milk, он останется в том же формате, в котором появился — это будет фанзин, самиздат. Он станет теперь первой ступенькой для начинающих комиксистов, художников на пути к профессиональной деятельности. "Черное молоко" – это более серьезное издание, профессиональное и качественное, в которое попасть будет очень непросто. В перспективе мы надеемся, что тюменские комиксы станут известны широкому кругу читателей по всей России, как это случилось, к примеру, с работами курганского клуба комиксов", – рассказал Виталий Лазаренко.

Для создания обложки новому изданию хотят пригласить профессиональных художников, известных в субкультурной среде комиксистов России. Для Black Milk обложку предложат нарисовать тюменским художникам. "Это может быть что угодно, даже масляные краски, мы просто хотим дать возможность тюменцам поучаствовать в создании фанзина", – отметил он.

Четвертый выпуск фанзина Black Milk стал на данный момент самым большим. На 60 страницах поместились работы восьми тюменских авторов. Еще четверо комиксистов напечатались с уменьшенном формате "микрозина" (на бумаге А6). Купить его можно в лавке комиксов Space Cow в Тюмени или дождаться конца января, когда он будет полностью опубликован в группе "ВКонтакте".

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