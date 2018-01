Более двухсот человек заявились для участия в Робофесте

фото: ИА "Тюменская линия"

Областной фестиваль "РобоФест-Тюмень 2018" пройдет 26 января на базе регионального ресурсного центра. Регистрация участников завершится 22 января, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Как рассказал член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Валерий Черепанов, в фестивале будут участвовать команды из школ и учреждений дополнительного образования Тюменской области по следующим направлениям: FIRST Lego League, Junior FIRST Lego League, Hello, Robot! LEGO, Hello, Robot! Open, "РобоКарусель". Подробную программу соревнований можно посмотреть на официальном сайте.

Победители регионального этапа войдут в состав сборной команды, которая представит Тюменскую область на Всероссийском робототехническом фестивале "РобоФест-2018" в Москве в марте 2018 года.