17 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) начнутся соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по настольному теннису.

В Тюмени в 11 часов в офисе агентства туризма и продвижения Тюменской области (ул. Сакко, 30) начнется неформальная встреча с директором учреждения Марией Трофимовой.

В Тюмени в 17 часов в центре "Дзержинец" (ул. Ватутина, 6) начнется встреча для арт-волонтеров, желающих помогать в творческом направлении добровольческого движения города.

В Тюмени в 19 часов в ТОГИРРО (ул. Малыгина, 73) начнется первая встреча инициативных отцов в рамках старта нового практико-ориентированного проекта "Отцовский meet-up".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча, на которой обсудят наполнение креативного пространства "Контора пароходства".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по волейболу в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций области.

В с. Салаирка Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей с населением Салаирского МО, прием граждан.

Этот день в истории:

395 - после смерти императора Феодосия I Римская империя окончательно разделилась на Западную и Восточную империи.

1377 - завершилось "авиньонское пленение" римских пап.

1700 - Петр I издал указ, предписывающий одеваться в европейские одежды.

1706 - родился Бенджамин Франклин, американский государственный и политический деятель, философ, ученый-энциклопедист.

1773 - Resolution капитана Кука - первый корабль, пересекший Южный Полярный Круг.

1847 - родился Николай Жуковский, российский ученый, основоположник аэродинамики.

1869 - умер композитор Александр Даргомыжский.

1920 - в советской России официально отменена смертная казнь.

1939 - в Париже в эмиграции умер актер романтического плана Иван Мозжухин.

1943 - войска Красной армии овладели городом Миллерово в Ростовской области.

1945 - войска Красной армии вошли в столицу Польши Варшаву.

1961 - убит борец за независимость Африки, премьер-министр Заира (Конго) Патрис Лумумба.

1966 - возле испанской деревни Паломарес американский бомбардировщик потерял четыре водородные бомбы, выпавшие из его бомболюка.

1972 - вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о введении Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).

1982 - умер писатель Варлам Шаламов.

1990 - в Москве открылись станции метро "Ясенево" и "Битцевский парк".

1991 - Ричард Бренсон и Пер Линдстранд завершают первый полет на воздушном шаре через Тихий океан.

1995 - более 6 тыс. 400 человек погибли в результате мощного землетрясения в японском городе Кобе.

1996 - на церемонии в нью-йоркском отеле "Уолдорф-Астория" музыканты группы Pink Floyd официально стали членами Зала славы рок-н-ролла.

2001 - евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.