up

17.01.2018 среда

USD 56,3878

EUR 69,0243

В Тюмени -20..-22 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

17 января - события дня

17:54 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) начнутся соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по настольному теннису. 

В Тюмени в 11 часов в офисе агентства туризма и продвижения Тюменской области (ул. Сакко, 30) начнется неформальная встреча с директором учреждения Марией Трофимовой.  

В Тюмени в 17 часов в центре "Дзержинец" (ул. Ватутина, 6) начнется встреча для арт-волонтеров, желающих помогать в творческом направлении добровольческого движения города.

В Тюмени в 19 часов в ТОГИРРО (ул. Малыгина, 73) начнется первая встреча инициативных отцов в рамках старта нового практико-ориентированного проекта "Отцовский meet-up".  

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча, на которой обсудят наполнение креативного пространства "Контора пароходства". 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по волейболу в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций области. 

В с. Салаирка Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей с населением Салаирского МО, прием граждан. 

Этот день в истории:

395 - после смерти императора Феодосия I Римская империя окончательно разделилась на Западную и Восточную империи.

1377 - завершилось "авиньонское пленение" римских пап.

1700 - Петр I издал указ, предписывающий одеваться в европейские одежды.

1706 - родился Бенджамин Франклин, американский государственный и политический деятель, философ, ученый-энциклопедист.

1773 - Resolution капитана Кука - первый корабль, пересекший Южный Полярный Круг.

1847 - родился Николай Жуковский, российский ученый, основоположник аэродинамики.

1869 - умер композитор Александр Даргомыжский.

1920 - в советской России официально отменена смертная казнь.

1939 - в Париже в эмиграции умер актер романтического плана Иван Мозжухин.

1943 - войска Красной армии овладели городом Миллерово в Ростовской области.

1945 - войска Красной армии вошли в столицу Польши Варшаву.

1961 - убит борец за независимость Африки, премьер-министр Заира (Конго) Патрис Лумумба.

1966 - возле испанской деревни Паломарес американский бомбардировщик потерял четыре водородные бомбы, выпавшие из его бомболюка.

1972 - вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о введении Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).

1982 - умер писатель Варлам Шаламов.

1990 - в Москве открылись станции метро "Ясенево" и "Битцевский парк".

1991 - Ричард Бренсон и Пер Линдстранд завершают первый полет на воздушном шаре через Тихий океан.

1995 - более 6 тыс. 400 человек погибли в результате мощного землетрясения в японском городе Кобе.

1996 - на церемонии в нью-йоркском отеле "Уолдорф-Астория" музыканты группы Pink Floyd официально стали членами Зала славы рок-н-ролла.

2001 - евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:31 Как узнать об актированных днях в Тюмени Фото
20:14 В Тюмени встреча двух мужчин закончилась проникающим ножевым ранением
19:45 Известный немецкий болельщик посетит Тюмень в дни Кубка мира по биатлону
19:25 Эксперты Роскачества нашли в кефире плесень и кишечную палочку
19:07 На Кубок мира по биатлону в Тюмени поступят в продажу около трех тысяч билетов
18:43 На Ямале двое безработных избили мужчину и пытались похитить его автомобиль
18:05 Программа капремонта в Тюменской области набрала темп
17:54 17 января - события дня
17:43 Тюменские болельщики биатлона могут выиграть поездку в Норвегию
17:32 Столичный эксперт расскажет тюменцам о практиках перформанса
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Программа капремонта в Тюменской области набрала темп

Владимир Якушев распорядился помочь двум семьям достроить дома

Владимир Якушев поблагодарил прессу за конструктивный диалог и вклад в развитие региона

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Лучший магазин выберут в Тобольском районе

Минтруд: в регионы перечислены средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка

Порт Сабетта признан лидером по грузообороту

Общество

Как узнать об актированных днях в Тюмени

Эксперты Роскачества нашли в кефире плесень и кишечную палочку

17 января - события дня

Спорт

Известный немецкий болельщик посетит Тюмень в дни Кубка мира по биатлону

На Кубок мира по биатлону в Тюмени поступят в продажу около трех тысяч билетов

Тюменские болельщики биатлона могут выиграть поездку в Норвегию

Происшествия

В Тюмени встреча двух мужчин закончилась проникающим ножевым ранением

На Ямале двое безработных избили мужчину и пытались похитить его автомобиль

Полицейские Югорска задержали подозреваемых в незаконном сбыте и хранении наркотиков
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+