Артемий Лебедев высоко оценил новый туристический бренд Тюменской области

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Российский дизайнер Артемий Лебедев в своей рубрике "Бизнес-Линч" упомянул туристический бренд Тюменской области.

Один из ведущих экспертов в области брендинга, который нередко дает критическую оценку различным брендам, остался доволен логотипом.

"Это очень круто – и логотип, и фотка", - написал он.

Презентация туристического бренда состоялась 27 декабря 2017 года. По словам автора проекта Александра Назарова, за основу взяли изображение соболя с герба Тюменской области, пишет "Мегатюмень".