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18 января - события дня

17:54 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 15 минут в Знаменском кафедральном соборе (ул. Семакова, 13) митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавит божественную литургию. 

В Тюмени в 11 часов начнется крестный ход от Знаменского собора (ул. Семакова, 13) до иордани на реке Туре в первом Заречном микрорайоне, где состоится великое освящение воды. 

В Тюмени в 14 часов в Областном доме журналистов (ул. Осипенко, 81) начнется презентация третьего тома энциклопедии тюменских СМИ "Телевидение". 

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется брифинг "Главные культурные события музейного пространства Тюменской области в 2017 года. Итоги рабочего визита Российского комитета Международного совета музеев России".  

В Тюмени в 16 часов в УК "СибЭнергоСервис" (ул. Арктическая, 1/1) начнется встреча прокурора Калининского округа Тюмени Дениса Губского с жителями ЖК "Ямальский-2".

В Тюмени в 16 часов в администрации города (ул. Первомайская 20, малый зал) начнется итоговая встреча по планированию Года добровольчества.

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в режиме видеоконференции начнется лекция из цикла, посвященного истории царской семьи: "Опыт подготовки и экспонирования выставки "Александровский дворец в царском селе и Романовы". 

В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова" (ул. Советская, 63) начнется лекция главы образовательных программ Музея Москвы Кирилла Алексеева "Что такое перформанс и тело как искусство в современных художественных практиках".

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдут соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по настольному теннису.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по волейболу в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций области.

В с. Муллаши Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей с населением муниципального округа.

Этот день в истории:

1485 - король Англии Генрих VII, первый из Тюдоров, женился на Елизавете, старшей дочери бывшего короля Эдуарда IV.

1778 - капитан Джеймс Кук во время третьего кругосветного путешествия открыл огромный архипелаг в центре Тихого океана, который назвал Сандвичевыми островами.

1801 - присоединение грузинского царства к России.

1825 - в Москве открылось новое здание Большого театра.

1871 - в этот день было провозглашено создание Германской империи (второй рейх).

1872 - по инициативе академика Вильда в Петербурге открывается бюро погоды.

1904 - родился актер Борис Бабочкин.

1911 - в Версале начала работу мирная конференция по подведению итогов Первой мировой войны.

1915 - Япония направила секретный ультиматум Китаю, в котором требовала предоставления ей прав на разработку полезных ископаемых и использование железнодорожной сети на Шаньдунском полуострове, а также передачу в аренду всей Маньчжурии.

1918 - в Петрограде открылось первое и последнее в истории России Учредительное собрание.

1925 - вышел первый номер журнала "Новый мир".

1926 - в Москве прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".

1928 - родился великий тренер в истории отечественного баскетбола Александр Гомельский.

1943 - войска Красной армии прорвали блокаду Ленинграда.

1943 - Георгий Жуков получил звание маршала Советского Союза.

1961 - ЦК КПСС утвердил план Никиты Хрущева по реорганизации сельского хозяйства.

1963 - основана главная редакция программ для детей Центрального телевидения.

1964 - американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья.

1964 - "Битлз" впервые попали в американский хит-парад с песней I Want to Hold Your Hand, занявшей 45 место.

1967 - запустили автоматической станции "Венера-4" в сторону Венеры.

1969 - астрономы Аризонского университета впервые обнаружили пульсар.

1974 - указы президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Трудовой Славы и медали "Ветеран труда".

1980 - академик Андрей Сахаров отправлен в ссылку в город Горький.

1987 - умер итальянский художник Ренато Гуттузо.

1992 - умер советский хоккеист Александр Альметов.

1997 - норвежец Бьорг Ослунд стал первым человеком, в одиночку пересекшим Антарктиду. 

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