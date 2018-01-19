19 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдут Крещенские купания.

В Тюмени в 10 часов в большом зале заседаний Тюменской областной думы первый заместитель председателя облдумы, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Андрей Артюхов примет участие в совещании по подведению итогов деятельности Тюменской таможни в 2017 году и задачах на 2018 год

В Тюмени в 11 часов начнется крестный ход, который проследует от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) до сибирской иордани.

В Тюмени в 11 часов начнется координационное совещание по обеспечению правопорядка в Тюменской области

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдут соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по настольному теннису.

В Тобольске в 12 часов начнется великое освящение воды на р. Иртыш, после этого начнутся купания на иордани.

В Ялуторовске в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера пройдет первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд.

Этот день в мире:

1809 - родился американский писатель Эдгар Аллан По.

1825 - Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.

1865 - родился русский художник Валентин Серов.

1885 - началась Морозовская стачка - первое массовое выступление рабочих в России. Она проходила на текстильной фабрике Морозовых в Никольском (ныне город Орехово-Зуево). Причиной забастовки стали огромные штрафы и низкая зарплата.

1900 - родился поэт-песенник Михаил Исаковский.

1903 - объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс" - самого престижного и популярного соревнования.

1907 - в журнале Variety появились первые рецензии на кинофильмы.

1918 - патриарх Тихон провозгласил анафему советской власти. В этот же день большевики окончательно разогнали Учредительное собрание.

1944 - войска Красной Армии начали наступление под Ленинградом. В этот день был освобожден от фашистов Новгород.

1945 - войска Красной Армии освободили от гитлеровцев Лодзь и Краков.

1955 - президент США Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению, а также в киножурналах новостей, отснятую пресс-конференцию.

1970 - калифорнийский университет в Лос-Анджелесе уволил Анджелу Дэвис из-за ее коммунистических взглядов.

1971 - убит собственной женой поэт Николай Рубцов.

1979 - родилась знаменитая российская гимнастка, чемпион Олимпийских игр Светлана Хоркина.

1990 - Верховный Совет СССР объявил о введении чрезвычайного положения в Баку.

1995 - в Грозном отряд спецназа овладел резиденцией чеченского президента Дудаева.

1998 - в результате взрыва метана на угольной шахте в Воркуте погибли 23 шахтера.

2001 - Билл Клинтон отменил введенные в 1999 году экономические санкции против Югославии, после чего обратился к американскому народу с краткой прощальной речью.

2006 - Ирина Слуцкая впервые в истории стала семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.

2011 - В России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.