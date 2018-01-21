Пациенты тюменских клиник смогут принять участие в выборах

фото: ИА "Тюменская линия"

Девять избирательных участков в местах временного пребывания людей будет открыто в Тюменской области в период избирательной кампании по выборам Президента. Соответствующее решение было принято на заседание Избирательной комиссии Тюменской области.

"Рассмотрев обращения территориальных избирательных комиссий города Заводоуковска и района, города Тобольска, Калининского, Ленинского, Центрального и Восточного административных округов города Тюмени, Избирательная комиссия Тюменской области согласовала образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых). В период избирательной кампании на территории региона будет образовано девять избирательных участках в местах временного пребывания, из них два - в следственных изоляторах (по одному в городах Заводоуковске и Тюмени), семь - в медицинских учреждениях (один - в городе Тобольске, шесть - в областном центре)", - сообщается на официальном сайте.

Так же на заседании избирательной комиссии был утвержден график приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента. Так, территориальные избирательные комиссии Тюменской области будут принимать заявления от граждан с 31 января по 12 марта 2018 года, в рабочие дни, с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни - с 10 до 14 часов, а участковые избирательные комиссии проводят такую работу с 25 февраля по 17 марта 2018 года, в рабочие дни, с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни - с 10 до 14 часов.