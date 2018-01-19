Тюменские власти запретили строить высотку в историческом центре

Фото: tyumen-city.ru

Возводить 25-этажное здание по улице Орджоникидзе в Тюмени не будут. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Тюмени Александр Моор, сообщается на официальном сайте города.

Причина – несоответствие требованиям нормативно-правовых актов, а именно проекту планировки территории 6-го планировочного района "Центральный", который был утвержден администрацией города в 2014 году.

В декабре 2017 года ООО "Тюменский ЦУМ" направил в администрацию города документы для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства "Многофункциональный деловой центр по ул. Орджоникидзе – Ленина в г. Тюмени". В соответствии с действующими регламентами уполномоченные органы обязаны рассмотреть заявление и вынести его на публичные обсуждения. Что и было сделано.

Соответствующие распоряжения были опубликованы и размещены в официальных источниках. Любой желающий мог позвонить и задать вопрос специалистам департамента земельных отношений и градостроительства, направить свои предложения и замечания в письменном виде в адрес департамента, а также прийти лично на публичные слушания 15 января. На этих публичных слушаниях тюменцы высказывали свои опасения по поводу строительства здания, некоторые, напротив, говорили, что высотки могут украсить город.

Напомним, решения в сфере градостроительства принимаются не кулуарно, а публично. Только за 2017 год проведено 12 публичных слушаний, рассмотрено 107 заявлений, в 50% случаев – отказ в предоставлении разрешений.

Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени изучают все детали, связанные с застройкой территории, и делают профессиональные выводы. Таким образом, решения принимаются, коллегиально, специалистами выдаются рекомендации, содержащие аргументированные выводы о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения. Итогом этой процедуры становится постановление администрации города Тюмени, подписанное главой.