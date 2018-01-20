Названы победители конкурса библиомемов

работа Екатерины Фалалеевой

Итоги конкурса библиомемов подвели в информационно-библиотечном центре Тюмени. Автором наиболее удачных стала первокурсница Института наук о Земле Екатерина Фалалеева.

Для своих работа девушка использовала стандартные и известные шаблоны, кадры из мультфильмов и кино, наполняя их библиосмыслами. Работы всех участников можно посмотреть в группе.

Кроме того, жюри конкурса отметило также работы Анны Долгалевой и Дениса Пономарева, пишет "Вслух.ру".