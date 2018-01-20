Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

В тюменский Легкоатлетический манеж съедутся лучшие молодые скалолазы страны - как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, Всероссийские юношеские соревнования пройдут в Тюмени с 22 по 26 февраля.

В регламенте соревнований, опубликованном ФСР, отмечается, что состязаться спортсмены будут в трех дисциплинах: трудность, скорость и боулдеринг. До соревнований будут допущены юноши и девушки 16-17 лет с квалификацией не ниже третьего разряда. Максимальное количество участников не ограничено, окончательные заявки региональными федерациями будут поданы позднее.

Стоит отметить, что подобные соревнования Тюмень принимает регулярно - последний раз ВЮС проходили в нашем городе на стыке октября и ноября прошлого года. Всего же за 2017 год Тюмень четырежды принимали федеральный скалолазный турнир. Как пишет "Вслух.ру", участвовали в них и именитые тюменские спортсмены.