Чиновники Тюменского района отчитываются перед жителями

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

В Тюменском районе проходят встречи глав администраций с жителями. Начиная с середины января проходят отчеты глав местных администраций перед населением.

На этой неделе встречи с населением прошли в четырех муниципальных образованиях - Винзили, Созоновском, Салаирском и Муллашинском.

В Винзилях блок вопросов-ответов длился больше часа. Ни одно предложение или вопрос не остались без внимания, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".