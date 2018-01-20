В Тюмени откроется керамическая мастерская "Руками"

фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени откроется первый "керамический" коворкинг 21 января. В мастерской "Руками" будут проходить мастер-классы, лекции и встречи.

Как рассказала автор проекта Валерия Рупосова, создание "общественной" керамической выросло из запросов на проведение мастер-классов по лепке.

"Я пришла за помощью в реализации своего проекта в центр продюсирования. Мы не только обговорили концепцию идеи, но и составили медиаплан. Да, впереди много организационной и информационной работы, но начало положено", - отметила она.

После открытия любой желающий может посещать как индивидуальные, так и групповые занятия по керамическому мастерству, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Презентация керамической мастерской "Руками" состоится 21 января в 17 часов. (ул. 30 лет Победы, 81а, цокольный этаж).