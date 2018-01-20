20 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу среди мужчин и женщин в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется персональная выставка голубей бывшего губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, члена Совета Федерации Юрия Неелова.

В Тюмени в 12 часов в международном институте дополнительного образования (ул.Харьковская 75/1, каб.813) начнется бесплатный мастер-класс для школьников и их родителей "Семь шагов к профессии мечты".

В Тюмени в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) пройдут поединки среди дзюдоистов в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В. Н. Зуева.

В Тюмени в 18 часов в спортивном зале ТИУ (ул. Володарского, 38) начнется чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд в сезоне 2017-2018 гг.

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдут соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по настольному теннису.

В Ялуторовске в 9 часов в СК "Старт" им. В.Ф. Альфера начнется первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд.

В Ишиме в 10 часов в СК "Юность" начнется открытый Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей.

Этот день в истории:

1714 – подписан указ Петра I об обязательном обучении дворянских детей "цыфири и геометрии".

1920 – родился итальянский кинорежиссер Федерико Феллини.

1942 – войска Красной армии заняли подмосковный Можайск.

1952 – родился кинорежиссер Владимир Хотиненко.

1983 – умер нападающий сборной Бразилии по футболу Гарринча.

1993 – умерла голливудская киноактриса Одри Хепберн.