21 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется персональная выставка голубей бывшего губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, члена Совета Федерации Юрия Неелова.

В Тюмени в 12 часов 30 минут на базе отдыха "Пруд Лесной" начнется всероссийский "День снега".

В Тюмени в 13 часов в спортивном зале ТИУ (ул. Володарского, 38) начнется чемпионат ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд в сезоне 2017-2018 гг.

В Тюмени в 14 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция "Как смотреть современное искусство и не испытывать чувства неполноценности" в рамках спецпроекта "Работа никогда не завершается".

В Тюмени в 17 часов по адресу: ул. 30 лет Победы, 81а, цокольный этаж начнется презентация керамической мастерской "Руками".

В Ялуторовске в 9 часов в СК "Старт" им. В.Ф. Альфера начнется первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд.

В Ишиме в 10 часов в СК "Юность" начнется открытый Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей.

Этот день в истории:

1526 - Великий князь Василий III сочетался браком с племянницей литовского князя Михаила Глинского Еленой Глинской, будущей матерью Ивана Грозного.

1775 - на Болотной площади в Москве казнен вождь последней в истории России крестьянской войны Емельян Пугачев.

1793 - по приговору революционного суда казнен король Франции Людовик XVI.

1870 - в Париже умер русский революционер, мыслитель, писатель и мемуарист Александр Герцен.

1932 - подписание советско-финляндского договора о ненападении и мирном разрешении конфликтов.

1941 - родился Пласидо Доминго, один из лучших в мире оперных певцов.

1943 - войска Красной армии отбили у гитлеровцев Ставрополь.

1949 - в подмосковном поселке Горки Ленинские открыт мемориальный музей Владимира Ленина.

1950 - в 47-летнем возрасте от туберкулеза умер английский писатель Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Блэйр).

1960 - родился российский киноактер Дмитрий Харатьян.

1992 - умер артист эстрады Виктор Ильченко.

2001 - по информации портала "Кирилл и Мефодий", именно в этот день состояние Пола Маккартни перевалило за 1 млрд долларов - рекордный уровень богатства среди музыкантов.