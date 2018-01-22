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22 января - события дня

18:00 21 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу среди мужчин и женщин в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева. 

Этот день в истории:

1440 - родился великий князь Московский (1462-1505) Иван III Васильевич.

1671 - брак царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, будущей матерью Петра Великого.

1898 - в Риге родился советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, создатель фильма "Броненосец Потемкин".

1904 - родился самый популярный в СССР детский писатель Аркадий Гайдар.

1944 - войска Красной Армии окружили крупную группировку гитлеровских войск в районе Витебска.

1967 - власти закрыли первую публичную выставку в Москве одиннадцати официально не признанных художников.

1969 - некто Виктор Ильин совершил покушение на Леонида Брежнева, обстреляв в районе Кремля из двух пистолетов кортеж генерального секретаря.

1980 - академик Андрей Сахаров отправлен в ссылку в Горький под "домашний арест.

2005 -  министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

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