22 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу среди мужчин и женщин в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева.
Этот день в истории:
1440 - родился великий князь Московский (1462-1505) Иван III Васильевич.
1671 - брак царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, будущей матерью Петра Великого.
1898 - в Риге родился советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, создатель фильма "Броненосец Потемкин".
1904 - родился самый популярный в СССР детский писатель Аркадий Гайдар.
1944 - войска Красной Армии окружили крупную группировку гитлеровских войск в районе Витебска.
1967 - власти закрыли первую публичную выставку в Москве одиннадцати официально не признанных художников.
1969 - некто Виктор Ильин совершил покушение на Леонида Брежнева, обстреляв в районе Кремля из двух пистолетов кортеж генерального секретаря.
1980 - академик Андрей Сахаров отправлен в ссылку в Горький под "домашний арест.
2005 - министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.
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