На Ямале проверили работу ГАС "Выборы"

Фото ИА "Тюменская линия"

На Ямале отработали действия персонала избирательных комиссий и операторов связи в нештатных ситуациях.

Как сообщает департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, во всех территориальных избирательных комиссиях региона проведены тренировки по обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования каналов и средств связи для работы государственной автоматизированной системы "Выборы".

Необходимость проведения подобных тренировок, отмечено в сообщении, была рекомендована заместителем директора департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России, председателем экспертной комиссии при главном конструкторе ГАС "Выборы" Даниилом Сорокиным. С его участием состоялись тренировки в территориальных избирательных комиссиях Салехарда и Лабытнанги.

В результате тренировок отмечено своевременное и достаточное взаимодействие всех ответственных лиц, составлены рекомендации для расширения схем межведомственного взаимодействия, отмечены незначительные недочёты в укомплектованности необходимыми средствами, требующимися для проведения аварийно-восстановительных работ. Выработаны меры по устранению выявленных недостатков.

ГАС "Выборы" является федеральной автоматизированной информационной системой, функционирующей на территории Российской Федерации. Она применяется для автоматизации информационных процессов подготовки и проведения выборов и референдума, обеспечения деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума и других задач.

Система реализует информационные процессы при подготовке и проведении выборов и референдума. С использованием комплексов средств автоматизации ГАС "Выборы" осуществляются процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и передачи информации.