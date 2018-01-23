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В Тюмени откроется ресторан "Абрау-Дюрсо"

16:49 22 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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Открытие ресторана "Абрау-Дюрсо" состоится в Тюмени на территории отеля "Vostok" 26 января в 19 часов.

Специальными приглашенными гостями праздника станут глава Центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" Инесса Андрианова и бренд-амбассадор Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Виталий Горбенко.

Гостей будет ждать уникальное меню от бренд шеф-повара Центра винного туризма Абрау-Дюрсо Сергея Альшевского в сопровождении напитков Русского винного дома.

Напомним, "Vostok" - самый крупный отель нашего города, для гостей открыты 375 номеров с видом на Храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, а также для удобства гостей и жителей города представлены пять залов ресторации, четыре зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15-250 человек, тренажерный зал, охраняемая парковка, автомойка и бесплатный Wi-Fi.

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Теги: гостиница , рестораны

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