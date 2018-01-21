Международная конференция по безопасности дорожного движения пройдет в Тюмени

Фото ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

XI международная научно-практическая конференция "Организация и безопасность дорожного движения" состоится в Тюмени 15 марта 2018 года. Мероприятие проводится Тюменским индустриальным университетом совместно с тюменским отделением ГИБДД.

Участие бесплатное, оно возможно как очное, так и заочное. В первом случае участнику предстоит выступить во время конференции с докладом, во втором – только опубликовать свою статью. Лучшие работы попадут в соответствующий сборник, который будет опубликован на сайте ТИУ. Также, у авторов будет возможность заказать печатное издание, но уже за отдельную плату.

Конференция состоится 15 марта в 10 часов. С тематикой, правилами оформления и примером работ можно ознакомиться на сайте, пишет газета "Тюменская область сегодня".