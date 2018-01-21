Тюменские студенты проходят трудовую практику в сочинских отелях

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Студенты Тюменского колледжа водного транспорта открыли зимний трудовой сезон в Сочи в курортном отеле RADISSON BLU PARADISE RESORT & SPA, расположенном на берегу Черного моря.

Четверо бойцов сервисного отряда "Бриз" оттачивают свое мастерство в Сочи и Красной поляне: Савелий Воронин и Иван Востриков работают поварами, а Игорь Комаров и Дмитрий Шуплецов – официантами, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Главная задача ребят – обеспечить отдыхающих качественным сервисом в соответствии с международными стандартами обслуживания.

Савелий и Иван уже имеют опыт работы на крупных туристических объектах. Летом прошлого года они работали в комплексе "Ялта-Интурист".

Игорь и Дмитрий получают первый трудовой опыт. По словам Игоря Комарова – это уникальный опыт. Работать сложно, но очень интересно.

"Здесь я точно знаю, что могу рассчитывать только на свои силы. Высокие профессиональные стандарты, трудовая дисциплина, корпоративные стандарты, межличностные отношения внутри коллектива – все это сразу дало возможность переоценить свое отношение к профессии", - отметил он.