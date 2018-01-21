Малотравматичное лечение опухоли печени проводят врачи тюменской ОКБ№1

Фото: ОКБ№1

В "Областной клинической больнице № 1" регулярно внедряют новые методики, позволяющие лечить пациентов с меньшими рисками. Так, в 2017 году здесь провели две операции по новой методике лечения опухоли печени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

За сложным названием - эмболизация гемангиомы - скрывается эффективный метод лечения доброкачественной опухоли печени. Хирург подбираются к опухоли через сосуд и перекрывают ее кровоснабжение. Операция проходит под местной анестезией, при помощи контрастирования, специальных внутрисосудистых катетеров. После прекращения кровоснабжения, гемангиома уменьшается в размерах и прекращает свой дальнейший рост.

Эта техника является альтернативой полостной операции, особенно если узлов несколько. Резекция крупных участков рискованна, а эмболизация сводит риски к минимуму. Этот метод отличает и быстрая реабилитация. Двое прооперированных пациентов уже выписались и чувствуют себя хорошо.