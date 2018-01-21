Тюменцам предлагают за завтраком узнать, как бороться с тревогой

kulinarniesekrety.ru

Серия креативных лекций международного формата CreativeMornings стартует в Молодежном театральном центре "Космос" 28 января в 10 часов.

Лидер движения Street Workout Сергей Мехнин выступит в качестве спикера и расскажет о способах избавления от тревоги при помощи спорта. Также объяснит, какие механизмы помогут заниматься личностным саморазвитием. И на личном примере покажет, как бороться с таким явлением как тревога.

"Мы делаем эти завтраки действительно креативными: во-первых, приглашаем в качестве спикеров ярких представителей творческой среды, во-вторых — создаем креативную атмосферу. У тюменцев есть явный запрос на то, чтобы развиваться, общаться и становиться интересными, а CreativeMornings — отличная для этого среда и площадка, — рассказала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

Вход на лекцию свободный, количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, что интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings ежемесячно проходят более чем в 175 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень"