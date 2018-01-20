Жители Тюменской области начали обращаться за выплатой на первенца

t-l.ru

Семь заявлений на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет поступило в департамент социального развития Тюменской области через портал госуслуг www.uslugi.admtyumen.ru и МФЦ с 10 января. Четыре заявления подали молодые родители из Тюмени (девочки, родившиеся 2, 4 и 6 января), два заявления — из Юргинского района (мальчик, родившийся 2 января и девочка, родившаяся 5 января), одно — из Армизонского района (мальчик, родившийся 3 января).

Как сообщает пресс-служба департамента соцразвития Тюменской области, по регламенту решение о предоставлении выплаты принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления, но обычно это происходит раньше: семье из Армизонского района и одной семьей из Юргинского района выплата уже назначена. Документы остальных заявителей находятся в стадии рассмотрения. Выплата назначается дополнительно к пособию по уходу за ребенком до полутора лет. Размер ежемесячной выплаты на первенца в Тюменской области в 2018 году составляет 10 тыс. 832 рубля.

Добавим, по инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 января 2018 года введена новая выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка. Она устанавливается на детей, рожденных после 1 января 2018 года, и предоставляется с учетом адресности: учитываются доходы семьи. В Тюменской области выплату получат семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 16 тыс. 818 рублей.

Самый быстрый способ подачи заявления - в электронной форме через портал госуслуг. Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 88001001290, 566330, 688886, на сайте Центра обеспечения мер социальной поддержки, в разделе "Информация".