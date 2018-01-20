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Тюменские школьники распознали магию криптографии

09:03 20 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Игра "Магия криптографии" прошла в ТюмГУ. Фото ТюмГУ

126 школьников Тюмени и Тюменского района стали участниками VII интеллектуальной  командной игры "КриптоКвест-2018" в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ. В этот раз игра прошла под лозунгом "Магия криптографии": игровые станции и персонажи были посвящены известным и классическим произведениям жанра фэнтези.

Как сообщает пресс-служба вуза, подготовкой игры занимались более 50 студентов ИМиКН. Под руководством доцента кафедры Ольги Ниссенбаум они создали 14 игровых станций, на которых игровые персонажи задавали участникам сложные задачи на поиск и дешифрование тайных сообщений. Для раскрытия тайн школьникам пришлось изучить различные шифры, методы создания и обнаружения невидимых чернил, решить математические задачи, проявить эрудицию и сообразительность.

За титул победителя боролись 24 команды. Первое место завоевала команда "Cerebrum" из школа № 73 "Лира". Вторыми стали ребята из команды "Экстрим", школа № 88. Третье место заняли самые юные участники игры – команда "Совята-мудрята", школа № 94. Победители и призеры, а также все участники "КриптоКвеста" получили на память призы и подарки. Отметим также, что по итогам игры школьникам было предложено выбрать наиболее понравившиеся им испытания. Так, лучшими, по мнению участников, стали станции: "Гравити Фоллс"", "Гоблины"". Лучшим персонажем игры был признан "Диппер" в исполнении Андрея Фокина.

Добавим, "КриптоКвест" – это ежегодный проект кафедры информационной безопасности ТюмГУ, который с 2011 года реализуется силами студентов и преподавателей кафедры в рамках профориентационных мероприятий.

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Теги: ТюмГУ

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