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Студенты ТИУ стали победителями Всероссийского конкурса научных работ об Арктике

10:01 20 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото salekhard.org

Четверокурсники института промышленных технологий и инжиниринга Никита и София Угрюмовы стали победителями I Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике среди организаций — участников Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК) в направлении "Здоровье человека в Арктике". Эксперты высоко оценили их разработку функционального продукта питания из субпродуктов северного оленя для жителей Арктики и Субарктики с применением SOUS-VIDE технологии (низкотемпературного приготовления продуктов питания в вакууме).

"Данная технология позволяет сохранять витамины и минеральные вещества, благодаря этому ценность готового продукта очень высока. Он может использоваться для профилактики заболеваний населения, проживающего на территории Ямала, — рассказал Никита Угрюмов. – Кроме того, в колбасные изделия из субпродуктов северного оленя мы добавили  лекарственные растения – шиповник и водоросль ламинарию". Никита и София Угрюмовы уверены, их разработка готова к запуску в широкое производство. "В лаборатории кафедры мы уже изготавливали наш продукт, и конечно, пробовали. Получилось очень вкусно, — поделилась София. – Мы с Никитой планируем поступить в магистратуру и дальше заниматься разработкой функциональных продуктов питания".

Кроме признания научных достижений молодая семья получила денежный приз в размере 20 тыс. рублей и возможность пройти стажировку в любом из учебных и научных структурных подразделений организаций-участников Национального арктического консорциума.

К стажировке готовится и второкурсник института промышленных технологий и инжиниринга Денис Денисенко. Он занял второе место в направлении "Новые технологии для Арктики" с работой "Повышение коррозионной стойкости нефтегазопромыслового оборудования в условиях Арктики с помощью покрытий Fe-Ni с новыми фазами". "Значимость этой работы на самом деле очень велика, — считает молодой исследователь. – Мы представляем новую технологию, которая относится к методу нестационарного электролиза. Покрытие, которое мы предлагаем для нефтегазопромыслового оборудования, может работать в очень низких температурах — минус 90-95 градусов Цельсия. К тому же, экономический расчет показал, что наше покрытие дешевле имеющихся на современном рынке". По словам студента, тема работы  объемная, поэтому исследования будут продолжены. Вместе со своим научным руководителем, профессором кафедры общей и физической химии Ириной Жихаревой Денис готовится изучать магнитные свойства покрытия.

Работы участников конкурса оценивали ведущие эксперты Национального арктического научно-образовательного консорциума. Напомним, что он объединяет вузы, научные организации и предприятия, реализующие в своей деятельности программы подготовки кадров для АЗРФ, ведущие исследования и хозяйственно-экономическую деятельность на арктических территориях и по арктической тематике.

Консорциум ориентирован на создание общего научно-образовательного пространства, обеспечивающего качественное информационно-аналитическое сопровождение проектов развития Арктической зоны Российской Федерации, в том числе координацию научно-образовательной деятельности, сообщает пресс-служба ТИУ.

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