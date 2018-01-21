Правительство страны выделило средства на повышение зарплаты бюджетникам

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14,5 млрд рублей на повышение оплаты труда бюджетников выделило Правительство РФ, сообщается на сайте кабинета министров. Средства направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в решении. Согласно указам президента, средства будут направлены на повышение зарплат учителей, преподавателей, научных сотрудников, воспитателей, врачей.