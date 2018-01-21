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Правительство страны выделило средства на повышение зарплаты бюджетникам

15:03 20 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

14,5 млрд рублей на повышение оплаты труда бюджетников выделило Правительство РФ, сообщается на сайте кабинета министров. Средства направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в решении. Согласно указам президента, средства будут направлены на повышение зарплат учителей, преподавателей, научных сотрудников, воспитателей, врачей.

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