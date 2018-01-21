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МЧС: лучшее сельское поселение - Червишево

09:24 21 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Червишевское муниципальное образование Тюменского района признано лучшим в регионе по обеспечению безопасности своих жителей в 2017 году, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

Соответствующий диплом в номинации "Лучшее сельское поселение" вручил главе его администрации Михаилу Капустину начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин.

Оценка работы муниципалитета по обеспечению безопасности складывалась из многих показателей: организация работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, готовность системы управления, связи, оповещения и информирования жителей. Учитывались организация деятельности аварийно-спасательных служб, обеспечение пожарной безопасности, профилактическая работа и многое другое.

Как рассказали в Червишевской администрации, вся эта работа идет не ради конкурса.  Во всех деревнях и селах муниципального образования оборудованы гидранты или противопожарные резервуары, пирсы для забора воды. Для оповещения жителей повсеместно установлены сирены. 

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